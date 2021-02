Hai un'irrefrenabile voglia di dolci? Da una dietologa il segreto per resistere

La nutrizionista Pooja Malhotra ha rivelato come sopraffare con l'astuzia le pulsioni del nostro organismo per rinunciare ai dolci, scrive NDTV.

Secondo l'esperta, la cosa principale quando si rinuncia allo zucchero è bere molta acqua e non digiunare. La mancanza di liquidi nell'organismo e la fame causano un aumento del desiderio di cibi contenenti zucchero, ha spiegato.

Inoltre, secondo la Malhotra, per perdere peso in una dieta dovrebbero esserci molte fibre e proteine. Questi nutrienti ti daranno una sensazione di sazietà. In nessun caso si dovrebbe consumare cibi contenenti carboidrati raffinati e dolcificanti innaturali.

La Malhotra ha notato che se hai un'irrefrenabile voglia di mangiare qualcosa di dolce, si possono sostituire i cioccolatini o i dolci con frutta o frutta secca, come albicocche secche, uvetta o datteri. Se non ce la fate a resistere ai dolci, la nutrizionista consiglia di mangiare i dolci in piccole porzioni, soprattutto solo nei giorni festivi e nelle occasioni speciali.