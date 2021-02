Amsterdam glaciale. Pattinaggio sui canali ma il ghiaccio è sottile e… - Video

Amsterdam è glaciale in questi giorni, non solo nevicate abbondanti e storiche come non ne vedevano da decenni, ma anche temperature tanto basse da aver ghiacciato la superficie dei canali tipici della capitale dei Paesi Bassi.

Quei canali ghiacciati sono apparsi come un irresistibile richiamo per i residenti della zona che hanno calzato i pattini ai piedi ed hanno trasformato i canali in piste di pattinaggio sul ghiaccio.

Ed è certamente eccezionale e insolito vedere le persone sciare tra le barche intrappolate nel ghiaccio superficiale di canali solitamente solcati da piccole barche, tuttavia le condizioni dei canali ghiacciati non sono certo quelle ideali.

Lo strato di ghiaccio è infatti troppo sottile in alcuni punti e si rischia di caderci dentro come mostra questo video.

In questo caso il “super uomo” ne è uscito senza colpo ferire e anche inchinandosi per ringraziare i numerosi astanti che lo hanno ammirato nella sua prestazione atletica indossando solo un paio di pantaloncini neri.

Eccezioni a parte

Casi eccezionali a parte come questo, cadere nelle gelide acque di un lago dopo avere inavvertitamente rotto lo strato di ghiacci superficiale è molto pericoloso e si rischia l’ipotermia in poche decine di secondi.

Gli esperti consigliano di avere in tasca sempre dei punteruoli per tirarsi fuori nel minor tempo possibile.