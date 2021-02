Scoperto nuovo metodo per contrastare la caduta dei capelli

Gli esperti dell'Istituto di Ricerca Riken in Giappone hanno sviluppato un nuovo metodo per combattere la caduta dei capelli, segnala il portale EurekAlert.

I ricercatori hanno condotto esperimenti sui topi: in particolare hanno coltivato follicoli piliferi da cellule staminali di baffi e peli dei roditori.

Si è scoperto che la combinazione di un tipo di collagene con un mezzo specifico favorisce una rapida crescita del pelo in un breve periodo di tempo. Gli scienziati hanno dovuto testare 220 diverse combinazioni per determinare la "ricetta per la crescita".

"La nostra tecnologia stabilisce un metodo per rigenerare in modo efficiente i follicoli piliferi e potrebbe aiutare le persone nel prossimo futuro", ha concluso Takashi Tsuji, uno degli autori dello studio.

In precedenza ricercatori thailandesi hanno scoperto che l'avicennia marina, un tipo di albero di mangrovie, contiene avicequinone-C. Questa sostanza previene la caduta dei capelli inibendo gli enzimi che portano ad un aumento dei livelli di ormoni responsabili della calvizie.