Larry, il gatto premier da 10 anni a Downing Street - Foto

Il vero premier a Downing Street è lui, il gatto Larry, da 10 anni al comando del servizio di sicurezza degli “acchiappatopi” per garantire la sicurezza e la pace degli inquilini che si sono susseguiti dal 2011 alla guida del governo britannico.

Larry batte tutti i record, anche quello di Winston Churchill che al numero 10 di Downing Street non ci è rimasto così tanto tempo, neppure se sommiamo i due mandati del periodo bellico e del periodo post seconda guerra mondiale.

Secondo il Daily Mail, riporta l’Ansa, il compleanno del gatto Larry cade oggi lunedì 15 febbraio 2021.

Il Daily ha “intervistato” il gatto Larry, il quale con grazia regale e pacatezza anglosassone ha risposto: “Ho servito il Paese al meglio delle mie capacità”.

Ma se per davvero potesse raccontarci il suo punto di vista, il gatto Larry ci potrebbe raccontare di David Cameron che ha innescato la Brexit, di Theresa May che ha provato a condurre il Regno Unito in uno dei momenti più difficili della sua storia e di Boris Johnson e della sua spregiudicatezza nel trattare con l’Europa e con la pandemia.

Il gatto Larry © Foto : Public Domain

Il gatto Larry © AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas

Il gatto Larry © REUTERS / Toby Melville

Il gatto Larry © AFP 2021 / Ben Stansall 1 / 4 © Foto : Public Domain Il gatto Larry

Chissà se Larry è consapevole di avere visto passare davanti ai suoi occhi 10 anni di storia britannica e di essere il gatto più famoso d’Inghilterra.