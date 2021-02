Tre modelle super hot in lingerie per San Valentino - Foto e video

Le modelle statunitensi Kim Kardashian, Kendall e Kylie Jenner hanno preparato per i loro fan un regalo hot per il giorno di San Valentino, mostrandosi con indosso la nuova collezione di lingerie del marchio Skims.

"Questo San Valentino ruota tutto intorno a te. Regalati la nostra offerta più sexy di micro-stili e tagli", si legge sotto una delle foto pubblicate dalla compagnia di Kim Kardashian, di cui le tre celebrità indossano diversi modelli.

Skims ha annunciato che per San Valentino gli outfit saranno disponibili in quattro colori.

In alcune immagini le modelle mangiano torte e lecca lecca per comunicare la personalità del brand.

Skims ha anche pubblicato una serie di video con le tre celebrità.

La foto diventata più virale è quella di Kendall Jenner, che finge di sfilarsi la lingerie con i tacchi.

La Jenner non solo ha mandato in visibilio i suoi fan ma si è meritata gli elogi dalla stessa Kardashian, che in un post ironico ha rammentato a se stessa: "Non lanciare mai una campagna di lingerie con una top model".