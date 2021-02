Per i suoi 36 anni Cristiano Ronaldo si regala un'esclusiva Bugatti da otto milioni di Euro - Foto

CR7 ha compiuto 36 anni il 5 febbraio e pochi giorni dopo sono state confermate le voci sul suo acquisto di una Centodieci.

Il fuoriclasse portoghese sarà così uno dei pochi proprietari dell'esclusiva vettura sportiva: ci sono infatti solo dieci Bugatti Centodieci al mondo.

Si tratta di un veicolo ispirato all'iconica Bugatti EB110 ed è stato creato per celebrare il 110° anniversario del marchio di auto di lusso. Ha un motore da 1600 cavalli e riesce a raggiungere i 100 km / h in soli 2,6 secondi.

Non sarà la prima Bugatti per Ronaldo, che già possiede una Bugatti Chiron realizzata esclusivamente per lui e una Bugatti Veyron. L'atleta condivide spesso foto dei suoi bolidi sui social media.

