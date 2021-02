Un gatto come angelo custode di un bambino in potenziale pericolo - Video

In Colombia un gatto ha impedito a un bambino di salire sul balcone dell'appartamento dei suoi genitori. Un angelo custode diventato rapidamente virale sui social network.

A Bucaramanga, in Colombia, un bambino di un anno e mezzo ha messo la mano sulla ringhiera del balcone, probabilmente più per curiosità che per tentare di scalarlo. Ma a scongiurare qualsiasi pericolo o brutta sorpresa c'era il gatto di casa che sospettoso guardava il bimbo da vicino.

Il felino repentinamente con la sua zampa ha allontanato le mani del bambino dalla ringhiera in modo che non succedesse nulla di pericoloso. Visualizzato oltre 88 milioni di volte, il video, filmato da uno dei genitori, ha sciolto i cuori degli utenti della rete.