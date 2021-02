Guida all’uso per principianti: come trovare Sputnik Italia su Telegram

Puoi seguire le notizie più interessanti di Sputnik Italia attraverso l'applicazione di messaggistica Telegram. Per essere sempre aggiornato sugli ultimi eventi, commentare le notizie in tempo reale, scambiare opinioni con noi, ma anche con gli altri utenti, ti fornisco le istruzioni per l'utilizzo di Telegram.

Prima di tutto, devi scaricare Telegram sul tuo cellulare. Tutto quello di cui hai bisogno è qualche minuto di tempo libero e, ovviamente, il tuo smartphone con sistema operativo Android o iOS: l’applicazione di Telegram è scaricabile gratuitamente dal Google PlayStore o dall'App Store e, nel corso di questa guida, ti spiegherò come effettuarne il download sul tuo dispositivo.

Una volta aperto il PlayStore o l'App Store, fai tap sul motore di ricerca e digita "Telegram" nella casella di ricerca all'interno del negozio, premendo poi sul tasto cerca dalla tastiera al fine di confermare il termine della ricerca.

Nell'elenco delle applicazioni offerte, seleziona quella con l'immagine di un aeroplano di carta bianca su sfondo azzurro, fai tap sulla sua scheda e, per installarla sul tuo dispositivo, premi sul pulsante Installa.

Sputnik Italia su Telegram

La procedura che stiamo per indicarti nelle righe che seguono è praticamente identica per Android e iOS. Dopo l'installazione, apri l'applicazione e fai clic su "Inizia a messaggiare". Adesso, la prima cosa che ti verrà chiesta nel primo accesso all’applicazione, sarà quella di indicare o confermare il tuo numero di telefono e la tua nazionalità, al fine di effettuare una procedura di configurazione legata al tuo numero telefonico: inserisci il tuo numero di telefono nel campo visualizzato.

© Foto : Telegram Come si usa Telegram

Per effettuare la verifica del numero di telefono da te indicato, Telegram ti invierà un codice di conferma: dovrai inserirlo nell’apposito campo di testo per poter procedere e cominciare ad utilizzare l’applicazione.

Una volta che avrai digitato il codice, potrai subito avere accesso all’applicazione. Dopo l'inserimento del codice, sullo schermo compariranno dei campi in cui scrivere il tuo nome e cognome.

Come arrivare a Sputnik Italia

Telegram è ora pronto per l'uso. Per seguire Sputnik Italia, è necessario fare clic sull'icona della lente di ingrandimento nell'angolo in alto a destra dello schermo. Inserisci @sputnikItalia nel campo di ricerca e apri il nostro account. Nell'account, nella parte inferiore dello schermo, fai clic su "Unisciti" per ottenere le informazioni più recenti e non lasciarti sfuggire nessuna notizia importante.

Per commentare il contenuto, devi solo fare clic su "Lascia un commento" in fondo al post.

L’app, che ha recentemente raggiunto i 500 milioni di utenti e continua a crescere velocemente, è il posto perfetto per ricevere subito le ultime notizie da tutto il mondo, aggiornamenti, infografiche, foto e video sul posto pubblicati Sputnik Italia.

È il tuo diritto essere informato su tutto ed essere il primo a scoprire quello che gli altri non dicono!

Seguici su @sputnikItalia