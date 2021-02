Kazakistan, ex reginetta di bellezza non trova lavoro perché "troppo bella" - Video

Nurtaza Gulnur, della città kazaka di Kizilorda, lavora come cuoca in un ristorante locale, anche se diversi anni fa è stata nominata la ragazza più bella della città. Vi raccontiamo la sua storia.

In alcuni video diventati virali, realizzati da uno dei dipendenti dello stabilimento, puoi vedere come Nurtaza sbucci l'aglio e lavi i piatti in cucina.

Tuttavia la sua vita non è stata sempre così: nel 2017 ha vinto il concorso di bellezza Miss Kizilorda e, nel 2019, ha partecipato al concorso di bellezza nazionale. Poi ha perso entrambi i genitori e ora, a soli 19 anni, deve guadagnarsi da vivere.

La giovane donna ammette che la sua avvenenza si è rivelata un ostacolo alla sua carriera professionale: le donne non vogliono assumerla, poiché la temono come rivale, mentre gli uomini le fanno proposte indecenti.

Ma Nurtaza ha assicurato che non vuole fare la mantenuta.