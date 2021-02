Come scegliere le mele di qualità e quali varietà usare a seconda dei piatti

La mela è un frutto unico. Le mele si possono trovare nei negozi tutto l'anno ed esistono diverse varietà per tutti i gusti. Le allergie alle mele sono molto rare, pertanto è un frutto per tutti. Inoltre si possono preparare dessert molto gustosi con le mele.

Gli esperti sottolineano che le mele sono ricche di vitamine A, C, B1, B2, P ed E. La vitamina A aiuta l'organismo contro il raffreddore e a mantenere gli occhi sani. La vitamina B2 e le fibre normalizzano la digestione. La vitamina C è una buona prevenzione della carenza vitaminica e contribuisce al corretto funzionamento del sistema cardiovascolare. Le mele sono anche ricche di pectine, che aiutano a purificare l'organismo dalle tossine, e di calcio che rinforza lo smalto dei denti e le ossa. Grazie alla grande quantità di ferro, le mele sono consigliate ai bambini e alle donne incinte.

Come scegliere le mele di altissima qualità?

Per prima cosa, scruta attentamente la mela: non dovrebbe avere punti marroni o piccole macchie marroni (segni di marciume), così come deve essere soda quando la si tocca. A differenza delle pere, le mele morbide che hanno iniziato a degradarsi sono praticamente immangiabili e non dovremmo comprarle.

Il colore della mela deve corrispondere alla varietà indicata sul cartellino del prezzo.

Se vuoi scegliere mele davvero gustose, annusa il frutto. Le mele inodori di solito non hanno un sapore molto pronunciato. Un odore sgradevole può indicare che sta iniziando a degradarsi.

Quali tipi di mele sono più adatti per preparare vari piatti

Le mele Granny Smith possono essere cotte o fritte senza rimuovere la pelle. A causa del loro sapore aspro, vengono spesso utilizzate per preparare piatti di carne. Le mele possono essere tagliate a pezzi medi, stufate e poi servite con carne di maiale o formaggio o mescolate con cipolle caramellate come contorno per l'anatra o l'oca. Sono anche buone per fare succhi di frutta da bollire

Le mele Gala sono ideali per la cottura: sentiti libero di aggiungerle a torte, muffin e pane.

Le mele Golden Delicious sono adatte per insalate, pasticcini e salse.

Le mele Red Delicious si mangiano meglio crude.