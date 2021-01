Questa sera in cielo visibile la "Luna piena del lupo"

La prima Luna piena dell'anno 2021, che possiamo ammirare nel cielo notturno della giornata di oggi, giovedì 28 gennaio, è nota in varie culture come la "Luna piena del lupo" per ricordare come nei gelidi e nevosi inverni i branchi di lupi si avvicinavano nei villaggi, in cerca di cibo, risuonando il loro ululato nelle notti di luna piena.

In Italia, dove le condizioni meteo lo permetteranno, il nostro satellite naturale è visibile in tutto il suo splendore alle 20.16, dopodichè resterà in cielo fino all'alba, quando tramonterà.

La Luna piena è spesso protagonista di racconti e credenze popolari, ma uno studio effettuato dalle università di Washington, Yale e di Quilmes (Argentina) mostra che il satellite della Terra avrebbe impatto sulla vita umana, in particolare nel sonno:

i ricercatori hanno notato che con la Luna piena le persone tendono ad andare a letto più tardi e dormire generalmente di meno.

Tutto questo indicherebbe che il ritmo circadiano umano sia in qualche modo sincronizzato con le fasi del ciclo lunare.