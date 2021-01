Khabib reagisce al primo ko di Conor McGregor: "lontano dalla realtà" - Video

"Questo è quello che succede quando cambi squadra, lasci lo "sparring" che ti ha reso campione e inizi a fare "sparring" con i ragazzini, lontano dalla realtà", ha commentato il combattente russo sul suo Twitter.

McGregor non ha lasciato le critiche di Khabib senza risposta. In una conferenza stampa, ha dichiarato di essere stato con la stessa squadra dal primo giorno. Continua ad avere John Kavanagh come capo allenatore. "Rispetta gli atleti, questo è il carattere di una persona dietro la maschera... Se vuoi fare questi commenti irrispettosi, torna indietro, amico", ha detto.

Il lottatore irlandese è stato eliminato dal suo avversario al secondo turno. L'americano, soprannominato Diamond, è riuscito ad abbattere il suo rivale con una serie di colpi inarrestabili.

Questa è la prima volta che McGregor perde un incontro per ko. Per quanto riguarda l'incontro, è stata una rivincita per Poirier per la sua schiacciante sconfitta contro Conor nel settembre 2014, all'UFC 178.

"Sono devastato, ci ho messo molto lavoro. Dustin mi ha battuto bene, è un brav'uomo, è una perdita difficile da digerire. Ho lavorato duro, sono orgoglioso del mio lavoro. Vorrei aver rappresentato la mia squadra in maniera migliore e ci riproveremo di nuovo", ha assicurato l'irlandese.

Poirier e McGregor vinceranno rispettivamente un premio di uno e cinque milioni di dollari per l'incontro. Il presidente dell'UFC Dana White ha dichiarato che è possibile un terzo incontro tra Poirier e McGregor.

Va ricordato che sia McGregor che Poirier hanno perso all'epoca contro Khabib, che ha la più lunga serie incontri senza sconfitta in MMA con 29 vittorie.