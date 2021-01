Come cucinare petto di pollo in modo da essere incredibilmente succoso

Il petto di pollo è un alimento molto dietetico. Tuttavia dopo che viene cucinato risulta spesso asciutto e con poco gusto, facendo così perdere la voglia di mangiarlo. Nell'articolo vi diremo come preparare un delizioso e succoso petto di pollo in modo da mangiarlo con piacere.

Preparazione

Un tempo di cottura troppo lungo sul fornello renderà il vostro petto di pollo asciutto e privo di succo. Anche scegliendo la carne di miglior qualità e usando le migliori spezie e marinature, facendolo cuocere più del dovuto si otterrà in brutto risultato impossibile da correggere. Senza ossa e pelle, la carne non è abbastanza succosa.

Salamoia e marinatura

La salamoia, una soluzione a base di acqua e sale utilizzata per insaporire i cibi, garantisce una carne molto più succosa. Mettere un cucchiaino di sale in una tazza riempita di 1/4 di acqua calda, quindi diluire la miscela con 3 tazze di acqua fredda. Aggiungere i filetti di pollo e lasciare a mollo per un'ora. Se non avete tempo, bastano anche 15 minuti.

Tuttavia si può ottenere una buona marinatura con lo yogurt intero, dal momento che l'acido lattico dello yogurt ammorbidisce la fettina molto di più. Per marinare la carne alla perfezione, serve 1 cucchiaino di sale, yogurt interno e lasciar riposare il tutto per 15 minuti.

Cottura al forno

Preriscaldate il forno a 200 °C. Mettete la carne nel forno e lasciate cuocere per 30-40 minuti. Inizia a controllare la temperatura dopo 25-30 minuti: l'errore più grande è cuocere troppo a lungo.

Alla griglia

Assicurati che la griglia sia imbrattata di olio. Grigliare per 3 o 4 minuti, quindi girare e riposizionare il coperchio. Controllare la carne dopo 5 o 8 minuti, a seconda delle dimensioni del petto.

Sul fornello

Preparare sul fornello può essere il modo più semplice, soprattutto quando si cucina per una o due persone. La chiave principale è mantenere questa succosità alla giusta temperatura.

Mettere la padella sul fuoco forte e aggiungere un filo d'olio (a meno che la padella non sia antiaderente). Posare la fettina e cuocere da un lato per 3-4 minuti, dopodichè abbassate la temperatura, rigirate e coprite la padella. Controllali dopo 5-8 minuti, a seconda delle dimensioni del petto.