Come capire se un avocado è maturo senza tagliarlo

Non serve nemmeno un coltello per controllarlo. Bisogna solo rimuovere il gambo e guardare il colore del frutto. Più è scuro, più è maturo l'avocado.

Se è verde, è ancora duro e devi aspettare diversi giorni per mangiarlo, mentre se è marrone è maturato eccessivamente. Ma se è giallo, è il momento perfetto per consumarlo! Va notato che se hai difficoltà a tirare via il gambo con le dita, significa che l'avocado non è ancora pronto per essere consumato.

Allo stesso tempo, alcuni esperti sconsigliano di rimuovere il gambo, dal momento che possono entrarvi batteri e contaminare l'interno del frutto. Un'altra opzione sarebbe toccare l'avocado: se la buccia si incurva leggermente, è pronto!

L'avocado, ricco di vitamine, minerali e grassi monoinsaturi, è considerato uno dei frutti più sani che esistano. È anche ricco di fibre, determinanti per accelerare il metabolismo e facilitare la perdita di peso.