Vince una Corvette C8, ma i concessionari non hanno l'auto

Dopo aver appreso i risultati della lotteria, Dennis Kahler, il vincitore, ha scelto la versione Rapid Blue Z51 dell'auto, che ha un prezzo di $ 80.465. Ciò significa che, in totale, l'uomo avrebbe dovuto ottenere una nuova Corvette, ulteriori 26.535 in contanti per la differenza di prezzo del veicolo stimata in $ 107.000 e $ 250.000 in più, riporta il portale Corvette Blogger.

Sfortunatamente, tuttavia, gli organizzatori della lotteria della Georgia apparentemente non si sono resi conto di quanto fosse richiesta la nuova Stingray e non hanno contattato i concessionari in anticipo per trovare l'auto disponibile per il loro vincitore.

La prima concessionaria che hanno trovato è la Five Star Chevrolet, ma chiedeva altri $ 10.000 al di sopra del prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP). Secondo il Corvette Blogger, a Kahler questa opzione non piaceva.

Altre concessionarie erano disposte a vendere l'auto a quel prezzo, ma era richiesta una lunga attesa. La migliore alternativa è stata proposta dal Maestro Chevrolet, che potrebbe effettuare un ordine per una C8 per il terzo trimestre del 2021, anche se non garantisce quando l'auto verrà consegnata.

Il rapporto rileva che Kahler ha già ingaggiato avvocati per risolvere la situazione, ma spera che la risonanza del suo caso nei media porterà a una risoluzione più rapida.

Nel frattempo, Kahler ha già confermato sul suo account Facebook di aver ricevuto almeno 250.000 $ in contanti.