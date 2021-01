Questo è ciò che puoi fare con la tua vecchia PS4 o Xbox... oltre a giocare

Trasformala in un centro multimediale

Entrambe le console di Sony e Microsoft hanno dozzine di applicazioni, da YouTube, che è gratuito, a piattaforme di streaming popolari come Netflix, HBO o Apple TV, che ti consentono di guardare migliaia di serie, film e programmi televisivi. Puoi anche utilizzare la console per ascoltare musica tramite Spotify e Pandora, se sei un utente PS, e SoundCloud, se è Xbox One.

Puoi anche riprodurre Blu-ray, DVD e CD semplicemente inserendo il disco.

Allo stesso modo, è possibile utilizzare la Xbox come uscita per un secondo schermo wireless per il computer: è possibile eseguire lo streaming di foto, video, film o videogiochi tramite la connessione Bluetooth. Per questo è necessario installare l'applicazione Wireless Display.

Le console dispongono inoltre di un proprio browser che consente all'utente di visitare i siti web e navigare in Internet come se fosse un computer.

Vendila o regalala

Se non prevedi di utilizzare la vecchia console per guardare video, ascoltare musica o giocare a giochi remoti con i tuoi amici, puoi anche metterla in vendita in un negozio online come eBay o Amazon.

Va sottolineato che prima la vendi, più soldi puoi ottenere. Il prezzo di qualsiasi console continua a scendere nel tempo. Tuttavia, sconsigliamo di vendere il controller e i videogiochi per PS4, poiché sono compatibili con la console di nuova generazione.

Un'altra opzione sarebbe riciclare la tua console: ci sono numerose aziende, tra cui Microsoft e Best Buy, che offrono agli utenti di farlo per preservare l'ambiente. Puoi anche dare la tua console a un amico o donarla a qualcuno che ne ha bisogno. Tuttavia, è necessario prima eseguire il backup del dispositivo e ripristinare le impostazioni di fabbrica della console.