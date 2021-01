Una Lada Niva fa un giro sul circuito di Nurburgring - Video

Una automobilista e lo youtuber Misha Charoudin hanno messo alla prova le prestazioni di velocità di una Lada Niva russa sul circuito del Nurburgring, conosciuto in tutto il mondo come "l'inferno verde".

Molte case automobilistiche utilizzano la spaventosa pista che si snoda attraverso la foresta tedesca per convalidare i loro veicoli ad alte prestazioni. E una donna tedesca ha pensato di fare lo stesso con il suo fuoristrada russo Lada Niva.

Come previsto, nella registrazione si vede che l'auto non è davvero veloce come le altre auto che la sorpassano. Tuttavia, sembra che non importi molto all'automobilista e al suo famoso passeggero che non smettono di ridere. La donna afferma di aver comprato questa macchina perché "è così bella" e che guidarla per i boschi "la diverte molto".

La Lada Niva è un vecchio fuoristrada sovietico prodotto da AvtoVaz dal 1977. Le sue prestazioni, la sua manutenzione economica e la sua affidabilità hanno portato alla fabbricazione di questo modello che dura da più di quattro decenni, anche se durante tutti questi anni al suo progetto iniziale sono state introdotte una serie di modifiche.

Allo stesso tempo, il consorzio ha rivelato le prime immagini di quella che sarà una Lada Niva completamente ridisegnata, che porterà il nome di Niva-3. Il veicolo sarà costruito sulla piattaforma CMF-B del gruppo Renault e sarà presentato in due versioni: la tre porte standard e a passo lungo.