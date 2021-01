Londra: polizia trova piantagione di marijuana in quartiere finanziario

Secondo quanto dichiarato dalla Polizia della città di Londra la piantagione era composta da 826 piante di cannabis, che sono state rinvenute in un edificio vicino alla Banca d'Inghilterra.

La piantagione è stata scovata dopo l'avvio di un indagine su segnalazioni di "forte odore di cannabis" nella zona.

Secondo la polizia questa è la prima piantagione di marijuana trovata nella City di Londra avviata probabilmente in relazione al ridotto numero di persone che frequentano la zona per la pandemia. Infatti la City da marzo a questa parte è quasi del tutto deserta a causa del lockdown e delle misure per ridurre la diffusione delle infezioni da coronavirus.