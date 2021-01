Uomo sta cercando disperatamente di recuperare disco rigido con $ 280 milioni in Bitcoin

L'ingegnere IT gallese James Howells non ha ancora rinunciato ai suoi tentativi di recuperare un disco rigido smarrito da una discarica locale che potrebbe potenzialmente garantirgli 280 milioni di dollari.

Howells, 35 anni, ha detto alla CNBC che l'hard disk perso da tempo contiene una "chiave privata" crittografica che lo aiuterebbe a sbloccare i 7.500 bitcoin che aveva. L'uomo dice di aver gettato il disco rigido nella spazzatura nel 2013 dopo averlo confuso con un altro dall'aspetto simile e da allora ha fatto richieste al Newport City Council per cercare la discarica nel tentativo di recuperare il codice.

Tuttavia le autorità finora sono rimaste irremovibili, citando ostacoli ambientali e finanziari che la ricerca potrebbe sottoporli, senza garantire che il poveretto scoprirà effettivamente il suo tesoro perduto.

Ma Howells, che vive a Newport, non è disposto ad arrendersi. Ritiene che le informazioni dal disco rigido siano ancora recuperabili poiché il disco di vetro all'interno potrebbe essere intatto anche se l'esterno del dispositivo è danneggiato.

"Gli esperti di recupero dati potrebbero quindi ricostruire l'unità o leggere i dati", ritiene Howells.

Con il prezzo del bitcoin che ha raggiunto quasi $ 42.000 la scorsa settimana prima di crollare nuovamente giorni dopo, Howells ha fatto una nuova offerta redditizia al consiglio locale per ottenere il permesso di perquisire la discarica senza infrangere la legge.

Lo specialista IT ha detto che donerà il 25% del denaro (quasi $ 70 milioni, in base al prezzo recente di bitcoin) che è in grado di recuperare con la scoperta al "Covid Relief Fund" della città. Ha anche promesso percentuali ad alcuni hedge fund se finanzieranno gli scavi nella discarica, tuttavia sono rimasti riluttanti ad approvare la sua caccia ai bitcoin persi.

"Per quanto ne so, hanno già rifiutato l'offerta", ha detto Howells alla CNBC. "Senza nemmeno aver ascoltato il nostro piano d'azione o senza avere la possibilità di presentare le nostre attenuazioni alle loro preoccupazioni per l'ambiente, è solo un" no "diretto ogni volta."

Il consiglio comunale di Newport ha confermato alla CNBC che Howells aveva contattato i funzionari "diverse volte dal 2013 in merito alla possibilità di recuperare un pezzo di hardware IT che si diceva contenesse bitcoin". La prima richiesta è stata fatta "diversi mesi" dopo che l'uomo ha perso il disco rigido, ha detto il portavoce del consiglio.

Ma credono ancora che la ricerca comporterebbe enormi costi per l'ambiente pur essendo ancora potenzialmente destinata al fallimento.

"Il consiglio ha detto al signor Howells in diverse occasioni che lo scavo non è possibile con il nostro permesso di licenza e lo scavo stesso avrebbe un enorme impatto ambientale sull'area circostante", ha detto il portavoce.

"Il costo per scavare la discarica, immagazzinare e trattare i rifiuti potrebbe ammontare a milioni di sterline, senza alcuna garanzia di trovarli o che siano ancora funzionanti", ha aggiunto il funzionario.

Il prezzo della valuta digitale è aumentato vertiginosamente negli ultimi mesi, raggiungendo il massimo storico a gennaio prima di stabilizzarsi a circa $ 36.000, secondo i dati al termine dell'ultima settimana di contrattazioni.

Ma il bitcoin rimane una valuta non regolamentata da nessuna banca centrale o soggetta ad alcuna autorità. Si ottengono tramite un processo di "mining" o in transazioni tra utenti in una rete peer-to-peer. Gli utenti necessitano di una "chiave privata" valida per creare un indirizzo bitcoin nel proprio portafoglio digitale per poter spendere la criptovaluta. Se la chiave privata viene persa, non c'è altro modo per dimostrare il possesso di questa criptovaluta.