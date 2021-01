Bill Gates diventa il più grande proprietario di terreni agricoli negli Stati Uniti

Sebbene sia meglio conosciuto come il co-fondatore di Microsoft e una delle persone più ricche del pianeta, Gates ha mostrato interesse nell'agricoltura almeno dall'inizio degli anni 2000, facendo fluire denaro nel settore agricolo dei Paesi in via di sviluppo.

Bill Gates e sua moglie Melinda sono stati nominati i più grandi proprietari terrieri statunitensi, avendo acquisito quasi 1.000 chilometri quadrati in più di una dozzina di Stati.

Secondo The Land Report, le loro maggiori proprietà sono le seguenti:

Louisiana 27,952 ettari;

Arkansas 19,395 ettari;

Nebraska 8331,6 ettari;

Arizona 10,420 ettari;

Stato di Washington 6514,22 ettari.

La rivista ha citato il profilo del Wall Street Journal di Michael Larson, il gestore del fondo che la famiglia Gates ha assunto nel 1994 per diversificare i propri beni, dicendo che la coppia ha investito in più di 100.000 acri di terreno agricolo negli Stati Uniti, ma che questo numero da allora è raddoppiato.

Dall'inizio degli anni 2000, Gates e sua moglie sono stati impegnati in diversi sforzi per aiutare gli agricoltori nei Paesi in via di sviluppo. Circa un anno fa, il miliardario ha istituito Gates Ag One per promuovere l'agricoltura nei Paesi più poveri.