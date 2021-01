Ivanka Trump e marito hanno speso $100.000 affinché i servizi segreti non usassero il loro gabinetto

Un recente acquisto di proprietà immobiliari ha segnalato che Ivanka Trump, consigliere del presidente Donald Trump e il consigliere presidenziale senior Jared Kushner potrebbero presto lasciare la loro casa in affitto da $ 15.000 al mese a Washington, e tornare alla residenza non governativa in Florida.

Citando vicini e funzionari delle forze dell'ordine, il Washington Post ha riferito giovedì che, da settembre 2017, Kushner e Trump hanno speso più di $ 100.000 in fondi dei contribuenti per l'affitto del seminterrato di uno studio che fungeva principalmente da bagno sul posto di lavoro per i servizi segreti a loro assegnati.

Secondo i funzionari delle forze dell'ordine, la coppia avrebbe vietato agli agenti dei servizi segreti di utilizzare uno dei 6 o 5 bagni nella loro casa in affitto a Kalorama acquistando, inizialmente, dei bagni chimici per gli agenti.

Naturalmente, i bagni chimici non andavano d'accordo con l'atmosfera del quartiere e hanno provocato rapidamente il malcontento dei loro nuovi vicini.

Prima che Kushner e Trump decidessero di affittare il seminterrato dello studio da 3.000 dollari al mese, gli agenti sono stati costretti a usare i bagni nella vicina casa del presidente Barack Obama, una casa "non così vicina" appartenente a Mike Pence e varie attività commerciali nella zona.

I registri dell'Amministrazione dei servizi generali visualizzati dal Washington Post indicano che l'affitto del seminterrato è iniziato il 27 settembre 2017 e scadrà il 26 settembre di quest'anno. Alla fine dell'accordo, circa 144.000 dollari in fondi dei contribuenti saranno stati spesi per l'unità.

La casa in questione appartiene a Kay Kendall, presidente della DC Commission on the Arts and Humanities, ed è stata completamente affittata all'ex membro del Congresso del Connecticut Anthony "Toby" Moffett Jr. Cioè, fino a quando l'ex legislatore ha suggerito che Kendall dividesse la casa in due unità e, ovviamente, gli offrono un prezzo di affitto ridotto.

"Penso che fosse molto chiaro che avevano solo bisogno di un posto dove fare la doccia, fare una pausa, usare le strutture, pranzare", ha spiegato Kendall, parlando dei dettagli dei servizi segreti.

"Non è stato un grosso problema", ha detto Moffett dell'esperienza. "Sono stati molto gentili con i nostri nipoti."

Mentre i loro vicini parlano alla stampa, Kushner e Trump sembrano fare i loro piani per lasciare Kalorama dopo la fine della presidenza Trump alla fine del mese.

Sputnik ha riferito il mese scorso che la coppia sposata sarebbe stata in trattative per chiudere un acquisto di proprietà immobiliari da 31,8 milioni di dollari su un terreno sul lungomare di "Billionaire Bunker", un'enclave ad alta sicurezza per ricchi al largo della costa di Miami, in Florida.

Se l'esclusiva enclave dell'isola diventasse la loro nuova residenza, Kushner e Trump diventerebbero vicini del miliardario Eddie Lampert, l'ex CEO e presidente di Sears Holdings; Bob Diener, cofondatore di Hotels.com; e l'uomo d'affari Carl Icahn, che attualmente possiede il Trump Entertainment Resorts.

Inoltre, considerando che il lotto di 1,8 acri è un terreno vuoto sul lungomare, Kushner e Trump dovrebbero trovare un alloggio provvisorio mentre la nuova casa viene costruita.