Bere vino è più salutare della birra

Ricercatori dell'Università di Glasgow hanno dimostrato in uno studio che il vino è una bevanda alcolica molto più sana della birra o degli altri alcolici. Inoltre, il vino può ridurre il rischio di morte prematura.

Le persone che consumano regolarmente bevande alcoliche forti avevano il 25% in più di probabilità di morire prematuramente e il 31% in più di probabilità di morire per gravi complicazioni cardiovascolari rispetto a chi preferisce il vino.

Inoltre i consumatori di altre bevande alcoliche hanno un rischio superiore del 48% di sviluppare la cirrosi epatica. I ricercatori hanno valutato la salute di oltre 300mila cittadini britannici pubblicando i loro risultati sulla rivista BMC Medicine.

Si nota che gli autori dello studio hanno confrontato la salute degli amanti del vino non con gli astemi, ma con i consumatori di altre bevande alcoliche. Pertanto, sebbene il vino sia più sano della birra o, ad esempio, della vodka, essere astemi è molto probabilmente più salutare del bere alcolici.

Nello studio hanno anche dimostrato che se le persone bevono alcolici a stomaco pieno, il rischio di morte prematura si riduce del 10%. Inoltre se una persona diluisce una determinata quantità di alcol in quattro giorni, la sua probabilità di morire prematuramente diminuisce del 9%, rispetto a chi beve la stessa quantità in uno o due giorni.