Il tuo avocado è duro come la pietra? Così puoi ammorbidirlo in 10 minuti

Una donna australiana ha svelato un segreto per intenerire gli avocado acerbi in soli dieci minuti.

È semplicissimo: tutto ciò di cui hai bisogno è un forno (o una friggitrice ad aria) e un foglio di alluminio per cucinare.

La donna ha scoperto il trucco una notte in cui non riusciva a trovare un avocado maturo per il guacamole di cui aveva bisogno per fare dei tacos. I suoi avocado erano verdi e duri, quindi ha deciso di coprirli con un foglio di alluminio, riscaldare la friggitrice ad aria a 200° Celsius e mettere i frutti lì per dieci minuti.

Quando li ha tolti dal forno, è stato molto facile schiacciarli.

"Cambia un po' il sapore e la consistenza e consiglierei di lasciarli raffreddare in frigorifero, ma funziona", ha detto, aggiungendo che i frutti erano rimasti verdi all'interno senza diventare marroni, ammettendo inoltre che avrebbe comunque preferito utilizzare un avocado maturo.

Alcuni utenti hanno lasciato commenti sul suo post a riguardo, spiegando che fanno lo stesso usando un microonde invece del forno.

"Non utilizzare fogli di alluminio e riscaldali per 10-30 secondi", ha suggerito una persona.

Un altro trucco molto utile per far maturare un avocado è metterlo accanto a un altro frutto come la mela o la banana, ma questo metodo richiede molto più tempo: circa due giorni.