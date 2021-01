Macaulay Culkin accetta di sostituire Trump in "Mamma ho riperso l'aereo" con il se stesso 40enne

Il protagonista della popolare commedia, Macaulay Culkin, ha risposto positivamente a un tweet che proponeva di "sostituire digitalmente" Donald Trump con la sua versione 40enne.

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin — rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021

​Alcuni utenti hanno subito sposato l'idea mentre altri l'hanno etichettarla come "stupida" e altri ancora hanno suggerito che rimuovere Trump sarebbe una mossa degna dell'orwelliano '1984'.

Culkin ha ricevuto il sostegno di coloro che si sono dischiarati entusiasti all'idea che il presidente uscente fosse rimosso dal film.

La scena in questione mostra Kevin che chiede a Trump indicazioni per la hall del New York Plaza Hotel, di cui il magnate era proprietario al momento delle riprese del film.

Un altro utente ha pubblicato un video di risposta, dicendo di aver rimosso personalmente e radicalmente Trump dalla scena.

"Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York" è uscito nei cinema nel dicembre 1992.

Proprio come il personaggio di Culkin, dimenticato a casa dalla famiglia partita per Parigi nel primo film, potrebbe sentirsi escluso anche Trump, che non può nemmeno rispondere a questi tweet dopo essere stato definitivamente bannato dalla piattaforma.