Dietologa consiglia semplici regole per perdere peso

La nutrizionista e dietologa Tamara Willner, in un'intervista con il Sun, ha condiviso semplici regole che facilitano la perdita dei chili in eccesso.

Secondo l'esperta, per ottenere risultati tangibili, non serve seguire diete estenuanti o allenarsi duramente in palestra.

La nutrizionista ha consigliato di sostituire i succhi di frutta e bevande gassate con acqua, tè, caffè e latte. Allo stesso tempo, per dormire bene, bevande contenenti caffeina dovrebbe essere consumate prima di mezzogiorno.

"Se hai un debole per i dolci, sostituisci il cioccolato al latte o bianco con il 70% di fondente", ha detto.

Inoltre la specialista ha suggerito di eseguire almeno un minuto di esercizio fisico ogni ora durante un lavoro sedentario: le opzioni possono saltare sul posto, piegamenti sulle gambe o flessioni.

