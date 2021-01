Il principe Harry sta cambiando la sua immagine? Attore giura di averlo visto con un codino

Da quando hanno abbandonato la vita di corte e si sono trasferiti negli Stati Uniti, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno adottato uno stile più casual, con il duca di Sussex visto indossare jeans e scarpe da ginnastica mentre faceva volontariato in una banca del cibo locale.

Il principe Harry sembra aver cambiato la sua immagine, adottando uno stile casual e persino facendosi crescere i capelli raccolti in un codino, secondo l'attore Rob Lowe, che è un vicino dei Sussex a Montecito.

"Vive a circa un miglio da me", ha detto l'attore a "The Late Late Late Show", descrivendo il principe Harry. "È molto solitario. Vederlo nel quartiere è come vedere il mostro di Loch Ness, e finalmente l'ho visto. Finalmente l'ho visto guidare la sua macchina... È stato molto, molto veloce, non credetemi al 100% su questo, ma sembrava avesse un codino".

L'ospite dello spettacolo James Corden dubitava che l'attore avesse effettivamente visto il principe, ma Lowe ha insistito che fosse Harry, notando che in realtà ha seguito l'uomo nella villa dei Sussex, solo per essere sicuro.

Il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, si sono ritirati dalla vita reale lo scorso anno, causando speculazioni nei tabloid britannici su possibili conflitti nella famiglia reale che li hanno portati a lasciare il Paese.

Diversi rapporti suggerivano che Harry non avesse "rimpianti" per la decisione e non avesse intenzione di tornare nel Regno Unito, poiché i Sussex miravano a una vita "finanziariamente indipendente" negli Stati Uniti, stipulando importanti contratti con Spotify e Netflix.