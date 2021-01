Greta Thunberg esorta il Dalai Lama a "istruirsi" - Video

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg, che ha recentemente compiuto 18 anni, ha incontrato il guru tibetano Dalai Lama, che ha sostenuto con forza la sua causa ambientale.

Il leader spirituale tibetano 85enne ha elogiato Thunberg e l'ha definita una "vera speranza".

It’s quite right that students and today's younger generation should have serious concerns about the climate crisis and its effect on the environment. They are being very realistic about the future. They see we need to listen to scientists. We should encourage them. — Dalai Lama (@DalaiLama) September 20, 2019

"Quando ho sentito questa giovane ragazza dalla Svezia, ho pensato: Oh, c'è una vera speranza che viene dalla nostra generazione più giovane che pensa davvero a questo ambiente e queste cose".

Il vincitore del Premio Nobel ha anche affermato autoironicamente che il futuro dipendeva dalle giovani generazioni e che la sua stessa generazione aveva "creato molti problemi" che ora devono essere risolti.

Thunberg ha espresso la sua "enorme" gratitudine al Dalai Lama per il suo sostegno alla causa ambientale e in particolare per il suo impegno. Il Dalai Lama in precedenza aveva appoggiato lo sciopero scolastico globale guidato da Greta Thunberg, quando decine di migliaia di alunni abbandonarono la scuola per chiedere una forte azione per il clima dai rispettivi governi.

Tuttavia, la sua gratitudine non ha impedito a Thunberg di fare un richiamo alla guida spirituale dei buddisti sull'importanza delle questioni climatiche alla fine del loro tete-a-tete.

"Se potessi chiederle una cosa, sarebbe quella istruirsi, di cercare di imparare il più possibile. C'è una quantità illimitata di informazioni e diffondere quella conoscenza, diffondere quella consapevolezza agli altri", ha detto Thunberg.

Il Dalai Lama, Greta Thunberg e la difesa dell'ambiente

Il Dalai Lama è stato un convinto sostenitore della causa ambientalista. Tra le altre cose, ha più volte sottolineato che un ambiente pulito è un diritto umano ed è anche chiamato a promuovere il vegetarismo nel tentativo di fermare la deforestazione e ridurre le emissioni di metano.

Greta Thunberg è un'icona moderna della battaglia contro i cambiamenti climatici ed ha raggiunto la fama grazie alle sue proteste solitarie di fronte al parlamento svedese. Durante il suo spettacolare tour de force, Thunberg ha accumulato un elenco sempre crescente di trofei, premi e riconoscimenti ed è apparsa sulle prime pagine di riviste di tutto il mondo. È stata anche nominata due volte per il Premio Nobel per la pace, ma ha mancato entrambi la nomination per un soffio.

Nonostante i suoi allori, Thunberg rimane una figura controversa. Pur godendo di un enorme seguito, ha anche numerosi critici che la vedono sia come una ragazza manipolata e sottoposta al lavaggio del cervello.