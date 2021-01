Sono troppo stanco di essere bello! Gatto si riposa dopo una giornata 'molto faticosa' - Video

Come è dolce il far niente, specie quando a ricordarcelo è uno splendido esemplare di gatto domestico, come il protagonista di questa simpatica seguenza filmata pubblicata sul canale Instagram cats_of_instagram.

Il tenero felino non sembra proprio aver voglia di tornare al lavoro dopo la fine del periodo delle vacanze natalizie, e lo dimostra in maniera inequivocabile stiracchiandosi davanti alla telecamera.

Coraggio, amico, è ora di tornare al lavoro!