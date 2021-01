Gatto acrobata fa una sorpresa al suo amico - Video

I gatti sono sicuramente una delle specie più agili e mobili dell'intero panorama animale e non perdono mai occasione per dimostrarcelo.

In questa simpatica sequenza filmata, è possibile vedere in azione un gatto particolarmente ispirato, che decide di utilizzare il tiragraffi come perfetto trampolino di lancio per un'acrobazia con cui sorprendere il suo simile.

L'esecuzione dell'animale è così precisa, che l'altro felino rimane di sasso al veder comparire dall'alto e d'improvviso il suo amico di giochi.

Che dire, un vero acrobata!