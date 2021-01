Principi William ed Harry cercano di ricucire i rapporti dopo la "Megxit"

Alla luce dell'improvviso annuncio del Duca di Sussex all'inizio del 2020 che lui e sua moglie, l'attrice americana Meghan Markle, si sarebbero dimessi dai loro doveri reali per diventaret "finanziariamente indipendenti", Harry e suo fratello maggiore, il principe William, avrebbero interrotto completamente i loro rapporti.

Le star della famiglia reale britannica, il 36enne principe Harry e il 38enne principe William, stanno cercando di recuperare i loro rapporti, dopo aver la frattura degli ultimi anni, anche se è ancora presto per dire se si riavvicineranno come una volta, ha riferito Us Weekly.

Citando una fonte anonima, la testata afferma che i fratelli reali hanno fatto passi concreti per riparare la presunta spaccatura nelle loro relazioni, anche se potrebbe esserci ancora molta strada da fare.

"Sicuramente è stato un ottovolante per tutte le persone coinvolte, in particolare i fratelli, che si sono impegnati a non lasciare che le cose sfuggano di mano in futuro e hanno imparato molto da questa difficile esperienza", cita la rivista citando la fonte.

La fonte ha aggiunto che la decisione dei fratelli di provare a riconciliarsi è stata accolta con "molta gioia" nella famiglia reale, inclusa la regina britannica Elisabetta II, la loro nonna.

"Le conseguenze del litigio tra William e Harry sono state molto reali, molto brutte e incredibilmente intense", ha affermato la fonte. "Erano in un vicolo cieco, c'era così tanto fango che molte persone sentivano che la loro faida era irreparabile".

Secondo il rapporto, molto probabilmente i fratelli si incontreranno di persona in Inghilterra quest'anno, ed entrambi, secondo quanto riferito, "non vedono l'ora di passare del tempo insieme".

"Non vedono l'ora di passare del tempo insieme di persona nel momento in cui sarà sicuro viaggiare", ha detto la fonte. "Ma ad un certo punto nel 2021, i duca di Cambridge si recheranno a Santa Barbara e vedranno i Sussex nella loro nuova residenza.

Harry e Meghan, che mantengono ancora il titolo reale di Duca e Duchessa del Sussex, vivono attualmente a Santa Barbara, in California, con il figlio di 1 anno.

Uno storico e biografo reale britannico ha affermato in precedenza in un'intervista con Fox News che William era preoccupato per la relazione romantica di Harry con Markle dal momento in cui la coppia ha annunciato il loro fidanzamento nel 2017, principalmente a causa della rapidità di quella decisione e dell'enorme pressione che lo status reale alla vita di coppia.

Harry e la storia di Megxit

Secondo quanto riferito, la decisione del Sussex è stata uno shock per la famiglia. È stato riferito che la regina si è riunita rapidamente al vertice di Sandringham per discutere i termini dell'uscita di Harry e Meghan, con i media britannici che hanno rapidamente soprannominato il processo "Megxit" in somiglianza con l'altra negoziazione di uscita di fama mondiale, la Brexit. Secondo gli addetti ai lavori reali, il principe William si è persino rifiutato di vedere suo fratello minore a pranzo prima dell'incontro.

I Duchi del Sussex, non più Altezze Reali avendo perso tale status, hanno promesso di "bilanciare" la loro vita tra il Regno Unito e il Nord America, pur continuando a onorare i loro "doveri verso la Regina".

Dopo le formalità, Harry e Meghan si sono trasferiti subito in Canada e poi a Los Angeles, città nativa dell'attrice, rimanendo lì per gran parte del 2020 e firmando contratti remunerativi con Spotify e Netflix per realizzare alcuni contenuti unici. Secondo i report, i contratti hanno suscitato preoccupazioni tra i restanti membri della famiglia riguardo i segreti che i due potrebbero rivelare.