Principe Harry non tornerà in Regno Unito per discutere l'accordo "Megxit" con la Regina

Il principe Harry era atteso nel Regno Unito alla fine di marzo per rivedere l'accordo di 12 mesi tra la coppia e Buckingham Palace dopo la decisione di rinunciare ai doveri reali. Tuttavia, secondo quanto riferito, la pandemia COVID-19 e un ceppo di coronavirus recentemente scoperto nel Regno Unito hanno bloccato questi piani, suggerisce il Mirror.

I media citano fonti vicine ai reali che affermano che il Duca di Sussex "non ha ancora tentato di contattare" sua nonna per organizzare l'incontro dedicato all'anniversario di un anno della cosiddetta "Megxit", ma che avrebbe dovuto farlo nelle prossime settimane.

Nel frattempo, l'Inghilterra e la Scozia sono entrate in lockdown questa settimana, vietando di fatto tutti i viaggi all'estero non essenziali, sullo sfondo dei record di contagi nel Regno Unito.

Ora le fonti ora suggeriscono che il Duca e la Duchessa del Sussex sono disposti a prolungare un periodo di tempo riguardo l'accordo Megxit per consentire a Harry di mantenere i suoi titoli militari e mantenere alcuni vantaggi reali che lui e Meghan godono. Se i due negoziassero un accordo permanente con Buckingham Palace, potrebbero rimanere dei reali non attivi pur godendo di alcuni privilegi associati ai titoli.

Non è del tutto chiaro se saranno autorizzati a farlo, poiché è emerso che alla famiglia reale non sono piaciuti i lucrosi affari dei duchu del Sussex con giganti dello streaming come Netflix e Spotify, così come con la pubblicità del caffè vegano di Meghan Markle.

Secondo gli addetti ai lavori, Buckingham Palace sta ora dando un "rinnovato sguardo approfondito" alla precedente promessa della coppia di "continuare a sostenere i valori di Sua Maestà" dopo la rinuncia alle loro funzioni reali. A seguito di alcune preoccupazioni relative ai loro contratti del valore di milioni, non è chiaro quale sarebbe la risoluzione finale sulla questione.

Poiché la data della prima visita della coppia in Gran Bretagna dopo il loro annuncio bomba resta ancora da decidere, è chiaro che i due dovranno fare ritorno nel Regno Unito per celebrare il 95° compleanno della regina ed i 100 anni del principe Filippo nel mese di giugno. Anche la statua della principessa Diana, commissionata congiuntamente dal principe Harry e da suo fratello William, dovrebbe essere inaugurata quest'anno. Tuttavia, si ritiene che i due fratelli non stiano parlando in questo momento e secondo fonti reali citate dal biografo reale Phil Dampier, il prossimo incontro tra i due dovrebbe essere "molto imbarazzante".