Svelati i segreti per rendere sana l'alimentazione nel nuovo anno

Per rendere la vostra dieta più sana occorre consumare verdure crude. La dietologa tedesca Katherine Burger consiglia di mangiarle ad ogni pasto.

Un altro consiglio dell'esperta tedesca è quello di utilizzare il più possibile le verdure surgelate. La Burger osserva che vengono congelate immediatamente dopo il raccolto, pertanto riescono a conservare la ricchezza di vitamine.

Inoltre la nutrizionista ritiene necessario controllare il valore nutritivo delle verdure: a titolo d'esempio riporta il caso della lattuga, molto apprezzata dai sostenitori di uno stile di vita sano, tuttavia povera di sostanze nutritive; per la Burger è molto più salutare mangiare cavoli.

Per coloro chi vuole rendere i propri piatti sani, la dietologa consiglia di prestare attenzione agli oli utilizzati per cucinare e mangiare. Per la frittura è meglio usare l'olio di colza, in quanto il calore modifica la struttura chimica ed altri tipi di oli diventano nocivi ad alte temperature, spiega.

Gli oli spremuti a freddo sono utili perché contengono i cosiddetti acidi grassi polinsaturi, ma spesso non sono adatti alla cottura ad alte temperature. Inoltre, gli oli contenenti molti acidi grassi omega-3 sono molto sensibili, dovrebbero essere protetti dalla luce e non conservati a lungo per evitare di diventare acidi.

Un altro consiglio della nutrizionista è quello di rinunciare alle bevande analcoliche dolci. Spesso forniscono energia, ma non contengono sostanze nutritive e sono anche ricchi di calorie. I succhi, a loro volta, dovrebbero essere diluiti con acqua.

Un'altra raccomandazione è quella di utilizzare le noci invece di vari tipi di dolci per gli spuntini. Il problema con i dolci è che provocano un brusco aumento dei livelli di zucchero nel sangue per poi ridursi di nuovo in modo significativo, provocando nuovamente forte senso di appetito.