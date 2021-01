Attivista irlandese nomina Julian Assange, Edward Snowden e Chelsea Manning per il Nobel per la Pace

Un giudice britannico ha stabilito che Julian Assange non può essere estradato negli Stati Uniti per essere accusato di spionaggio e cospirazione a causa di un alto rischio di suicidio o autolesionismo.

L'attivista irlandese e vincitore del Premio Nobel per la pace nel 1976 Mairead Corrigan Maguire ha nominato il fondatore di WikiLeaks Julian Assange, così come gli informatori Edward Snowden e Chelsea Manning, per il Premio Nobel per la pace 2021, secondo The Irish News.

"Individualmente, ognuno di loro ha fornito innumerevoli esempi di coraggio nello smascheramento delle azioni illegali dei governi che hanno causato milioni di morti, mettendo in gioco le proprie libertà e vite. Collettivamente, le loro vite di abnegazione e altruismo costituiscono una straordinaria dimostrazione della magnificenza dello spirito umano", ha dichiarato la co-fondatrice dell'organizzazione Peace People nella sua lettera al Comitato norvegese per il Nobel.

Julian Assange rischia attualmente fino a 175 anni di carcere negli Stati Uniti, se dovesse essere condannato per tutti i 18 capi d'accusa contro di lui, mentre Snowden rischia fino a dieci anni di carcere per aver rivelato dettagli sulla sorveglianza di massa americana.

Manning, che ha rivelato crimini di guerra statunitensi in Iraq e Afghanistan, è stata processata e condannata a 35 anni di carcere nel 2013, ma è stata rilasciata nel 2017 quando il presidente uscente degli Stati Uniti Barack Obama ha commutato la sua condanna. L'ex analista dell'intelligence dell'esercito americano è stata nuovamente incarcerata nel marzo 2019 dopo aver rifiutato di testimoniare davanti a una Grande Giuria sui collegamenti con Assange, ma è stata nuovamente rilasciata lo scorso marzo con una multa di 256.000 dollari.

Corrigan è attiva nel movimento pacifista dopo che i tre figli di sua sorella Anne Maguire sono stati investiti e uccisi da un'auto guidata da un militante dell'IRA mentre cercava di sfuggire alle truppe britanniche nell'agosto 1976.

Quell'anno le fu conferito il Premio Nobel per la Pace, insieme alla co-fondatrice Betty Williams.