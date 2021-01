Colombia, Airbus rischia di schiantarsi a causa di un pallone aerostatico - Video

Nel corso dlela notte di San Silvestro un Airbus 319-100 che stava raggiungendo la Colombia dopo essere partito dagli Stati Uniti è entrato in collisione con un pallone aerostatico utilizzato con tutta probabilità per uno spettacolo pirotecnico.

L'aereo, appartenente alla compagnia Avianca, stava sorvolando i cieli di Bogotà, dopo diverse ore dalla partenza avvenuta da Orlando, nello stato della Florida.

In seguito all'urto con un oggetto non identificato, il velivolo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza, con l'equipaggio che è riuscito nell'ardua impresa di far posare l'aereo sulla pista in tutta sicurezza, nonostante il grande spavento.

Sui social network hanno fatto la propria comparsa dei video dell'Airbus e dei resti aggrovigliati del pallone aerostatico sulla sua scocca, con alcuni pezzi dello che sono finiti addirittura dentro uno dei due motori.

🚨#ÚLTIMAHORA La irresponsabilidad de unos desadaptados estuvo a punto de causar una tragedia. Hace momentos un Airbus A320 (N557AV) de Avianca impactó un globo pirotécnico cuando aproximaba a Bogotá procedente de Orlando, obligándole a aterrizar de emergencia. pic.twitter.com/cELiXagAUO — Webinfomil.com (@Webinfomil) January 1, 2021

Non è ancora chiaro se il pallone aerostatico fosse stato riempito di fuochi d'artificio, ma appare certo che trasportasse delle ghirlande.

I primi rapporti, stando a quanto riferito dal quotidiano The Aviation Herald, non rivelano la presenza di eventuali danni all'aeromobile in seguito all'impatto, mentre l'aeroporto internazionale El Dorado di Bogotà non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali in merito all'accaduto.