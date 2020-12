Il padre di Boris Johnson si prepara a diventare cittadino francese

Stanley Johnson, il padre del primo ministro britannico Boris Johnson, ha dichiarato in prossimità della fine del periodo di transizione per l'uscita dall'Unione europea che è in procinto di ottenere la cittadinanza francese e che si considera un europeo.

All'inizio di marzo, il Sunday Times ha riferito che il padre del primo ministro britannico sarebbe diventato cittadino francese per continuare a mantenere stretti legami della sua famiglia con l'Europa. Intende farlo dopo aver risolto la situazione con la registrazione della Brexit per richiedere la cittadinanza, poiché sua madre, Irene, è nata in Francia. Questa storia è stata riportata nel libro dalla figlia di Johnson, Rachel, come riportato dalla testata.

Le père de Boris Johnson effectue actuellement des démarches pour obtenir la citoyenneté française. "Ma mère est née en France (...) Alors pour moi, c'est une question de réclamer ce que j'ai déjà", confie-t-il sur #RTL https://t.co/MYG1gb4Ten — RTL France (@RTLFrance) December 31, 2020

"La questione non è diventare francese. Se ho capito bene, sono francese. Mia madre è nata in Francia, sua madre era al cento per cento francese, e così era suo nonno. Quindi la questione per me è riprendermi cosa ho già. E questo mi rende molto felice", ha detto Johnson a RTL in francese.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che "sarà sempre europeo".

"Non puoi dirlo agli inglesi: non sei più europeo. L'Europa è ancora molto più del mercato comune, molto più dell'Unione europea... Sì, è importante avere un legame con l'Unione europea", ha detto il padre del primo ministro britannico.

Johnson, secondo il quotidiano Figaro, completerà tutte le procedure necessarie per ottenere la cittadinanza francese.

Stanley Johnson ha lavorato nella Commissione Europea e dal 1979-1984 è stato membro del Parlamento Europeo.

Il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020 dopo 47 anni di adesione. Il periodo di transizione dopo la Brexit, nel quale tutte le norme e le leggi dell'UE sono ancora in vigore in Gran Bretagna, e il libero spostamento dei cittadini, terminerà il 31 dicembre.