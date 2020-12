Apple ritira un'app per facilitare l'organizzazione di feste private durante la pandemia

La pandemia Covid-19 non è un ostacolo per chi vuole divertirsi con gli amici ed è l'app Vybe Together che fino a poco tempo fa ha permesso di organizzare feste underground. Tuttavia, Apple ha ritirato questa applicazione dopo che è stato rivelato come funzionava, causando uno scandalo.

Apple ha rimosso l'app Vybe Together dal suo App Store, che organizzava feste underground durante la pandemia Covid-19.

Gli sviluppatori avevano anche lanciato un sito Web e un account TikTok cancellato da allora per promuovere la piattaforma. Chiunque volesse partecipare a una festa doveva solo essere approvato dagli organizzatori che poi inviavano loro l'indirizzo della festa, illegale per le misure anti-contagio ed i coprifuoco in tutto il mondo, ha riferito The Verge.

Alla domanda di The Verge, un certo "Albin", co-fondatore dell'app, ha affermato che Vybe Together "aveva alcune migliaia di utenti" e che "diverse migliaia di richiedenti in più avevano richiesto l'accesso da quando ha iniziato a pubblicare video su TikTok. "

Sebbene Vybe Together abbia agito in modo relativamente silenzioso, la sua attività è stata denunciata da un giornalista del New York Times, che ha persino definito gli sviluppatori dell'app "persone orribili".

They’re currently in the midst of promoting secret NYE ragers in nyc pic.twitter.com/dEIdwX1DKn — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 29, 2020

L'app si difende

Un portavoce ha negato a The Verge che l'app abbia lo scopo di promuovere comportamenti non sicuri, aggiungendo che lo scopo dell'app è "aiutare le persone a organizzare piccole riunioni in parchi o appartamenti durante Covid. "

"Non abbiamo mai fatto una grande festa e abbiamo realizzato un video di marketing esagerato che ha lasciato un'impressione sbagliata sulle nostre intenzioni, che da allora è stato cancellato. Non tolleriamo serate pericolose durante la pandemia", spiega.