La scala di Schröder in 3D: la migliore illusione ottica del 2020 - Video

Questa versione dell'ormai famosa illusione è stata creata dal giapponese Kokichi Sugihara, che ha svelato questa scala in un modo mai visto prima.

Nelle immagini si può vedere che, per la configurazione dei suoi elementi, questa scala ha sempre l'aspetto di andare in una certa direzione. La giuria del concorso Illusione ottica dell'anno ha deciso di premiare Sugihara per aver ripensato in chiave moderna un'illusione che ha quasi 200 anni.

L'Association of Neural Correlates è un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove la ricerca sulle correlazioni tra percezione e cognizione. Il suo obiettivo principale è rendere pubblici questi risultati e contribuire nello sviluppo della medicina.