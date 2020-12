Autista evita collisione con un'altra automobile a 280 km/h - Video

Nelle immagini puoi vedere come un uomo guida una BMW M4 su un'autostrada senza limiti di velocità. Come dovrebbe essere fatto in queste situazioni, ci si sposta sulla corsia di sinistra mentre si sorpassano gli altri veicoli.

Nulla sembra presagire una catastrofe fino a quando una Mazda 3 non lascia la corsia centrale per entrare direttamente nella corsia del protagonista del video senza nemmeno guardare attraverso gli specchietti retrovisori. Come risultato di questa manovra, il guidatore della BMW ha dovuto schiacciare il pedale de freno fino in fondo.

Nel momento in cui compare l'ostacolo viaggiava a circa 280 km/h. Per fortuna l'uomo sembra avere buoni riflessi, anche se il merito non va tolto ai freni e ai sistemi di stabilizzazione della vettura tedesca, che in circa tre secondi è riuscita a ridurre la velocità a 130 km/h.

Sebbene l'autista della Mazda 3 sia il responsabile dell'incidente fortunatamente non concretizzatosi, va notato che anche senza limiti di velocità è necessario esercitare la massima cautela anche sulle autostrade tedesche, dove possono verificarsi anche imprevisti.