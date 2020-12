Pasta e carne rossa non dovrebbero spaventare chi vuole dimagrire

In generale la carne rossa è considerata come un alimento dannoso per la linea e la salute in generale. Secondo i cardiologi americani, carne di manzo, maiale e agnello sono più ricchi di grassi saturi rispetto ad altre fonti di proteine ​​come pollo, pesce e fagioli. Ma la carne rossa contiene anche molte proteine, che sono molto importanti per farti sentire sazio. Comprando un filetto di carne rossa, bisognerebbe eliminare il grasso e la porzione da cuocere dovrebbe stare nel palmo della tua mano.

Analogamente non bisogna rinunciare ad un piatto di spaghetti se amate la pasta. Basta scegliere la pasta integrale e stare attenti alle porzioni. La pasta integrale ha meno calorie e carboidrati, ma più fibre e micronutrienti. E la fibra aiuta a bruciare i grassi riducendo l'appetito. La farina integrale contiene anche manganese, selenio, rame e fosforo.

Un altro prodotto apprezzato da molta gente è il formaggio, considerato spesso una prelibatezza pericolosa per chi vuole perdere peso. Come altri prodotti lattiero-caseari, è un'ottima fonte di calcio e più il nostro organismo riceve questo nutriente più il grasso superfluo viene bruciato. Non bisogna rinunciare ai latticini, ma scegliere formaggi magri, come il formaggio svizzero, la mozzarella e il parmigiano, scrive The Health Site.