Video con presunta Apple Car conquista TikTok

In tre giorni la clip ha ricevuto più di un milione e mezzo di like. Tuttavia l'Apple Car che ha suscitato la curiosità del web non è reale, anche se i suoi creatori hanno cercato di renderla il più convincente possibile.

Nel video, che inizia con una persona che scende dall'auto, si può vedere come il veicolo virtuale su ruote a sfera si muova, giri quasi sul posto e si parcheggi da solo.

​Il post ha generato un sacco di commenti. Molti utenti hanno ammesso di adorare l'auto, temendo però che sarebbe stata estremamente costosa.

Altri utenti hanno scherzato sul fatto che le ruote, i freni e altri articoli non sono inclusi e dovrebbero essere acquistati dal proprietario a un prezzo aggiuntivo, riferendosi all'iPhone 12, venduto senza caricabatterie.

Inoltre molti utenti hanno riconosciuto nell'auto virtuale il concept della Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo, sviluppato appunto per il videogioco Gran Turismo.