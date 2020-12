I sei modi migliori per sbarazzarsi velocemente dei sintomi dell'intossicazione alcolica

La disidratazione è la principale causa dei postumi di un'intossicazione da alcol, insieme alla carenza di vitamine e all'introduzione eccessiva di tossine nel corpo, afferma l'esperto di idratazione Nick Hird.

I rimedi "popolari" per i postumi di una sbornia spesso non sono altro che un mito, ma ci sono cose che puoi fare per evitare e alleviare i sintomi il giorno successivo.

Evitare le bibite gassate

"Le bevande analcoliche gassate in realtà aumentano la velocità con cui il corpo assorbe alcol, quindi peggiorerà la sbornia", ha detto l'esperto al portale Express. Reintegrare i sali minerali persi

I sali minerali sono fondamentali per l'idratazione, insiste Hird. Riempiono il corpo con i minerali di cui ha bisogno per trattenere i liquidi ed espellere le tossine. "Sono uno dei rimedi più efficaci per i postumi di una sbornia, soprattutto se combinati con molta acqua". Evitare il caffè

Una tazza di caffè può sembrare un buon stimolante, ma Hird avverte che non lo è. "La caffeina disidrata ancora di più, il che peggiora la sbornia." Fare un buon pisolino

Dormire è uno dei migliori rimedi per i postumi di una sbornia, ma quando si beve molto, l'alcol disturba il sonno e non consente al corpo di riprendersi. È una buona idea "programmare un pisolino per il giorno successivo, o se non si ha tempo, assicurarsi di dormire presto in modo che il corpo possa riprendersi", ha detto l'esperto. Fare esercizi

Ovviamente non si tratta di andare in palestra e iniziare a sollevare pesi. Ma una corsa e anche una passeggiata all'aria aperta rilasceranno endorfine e ci si sentirà meglio. Prepararsi una limonata allo zenzero

Aiuterà a ridurre l'infiammazione e ad calmare il sistema digestivo.

L'esperto aggiunge che l'unico metodo che permette di evitare una sbornia al 100% è non bere alcolici. Ma sapendo benissimo che questa formula non funzionerà per tutti, ha offerto alcuni consigli su come farlo con saggezza.

Prima di tutto, bisogna ricordare che bere alcolici a stomaco vuoto è l'idea peggiore. Bisogna assicurarsi di mangiare abbondantemente prima di uscire. Inoltre, l'alcol è un diuretico, cioè ti fa venire voglia di andare in bagno e il corpo perde molti liquidi. È meglio accompagnare ogni bevanda alcolica con un bicchiere d'acqua, sostiene Hird.