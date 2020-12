L'addobbo di Natale di Jennifer Aniston oltraggia gli utenti

Jennifer Aniston ha pubblicato una foto di un ornamento in legno che recitava "la nostra prima pandemia 2020" sulle storie di Instagram.

​L'immagine è diventata virale e ha suscitato indignazione da parte di alcuni utenti per aver suggerito che la pandemia di coronavirus di quest'anno è solo la prima di molte.

Gli utenti di Internet hanno affermato che la pubblicazione di Aniston è stata prematura in un momento in cui diversi Paesi in Europa stanno vivendo un nuovo focolaio di Covid-19 e un nuovo ceppo di coronavirus è stato rilevato nel Regno Unito.

"Jennifer Aniston è una dannata sciocca per aver postato quell'ornamento nella sua storia... le celebrità sono sciocche", si legge in un commento.

"L'ornamento natalizio del coronavirus di Jennifer Aniston non sta ottenendo le buone recensioni che sperava. Dimostrando quanto sia fuori contatto con la realtà la 53enne. (...) Mostrando una mancanza di rispetto per le vittime della pandemia e le loro famiglie", commenta un altro utente.

Tuttavia, altri utenti non hanno visto alcun crimine nel post di Aniston e sono stati pronti a difenderla.

"Se siete arrabbiati per l'addobbo pubblicato sulle storie di Instagram di Jennifer Aniston, non dimentichiamo come ha promosso le piccole imprese per cercare di aiutarle in un momento difficile ed esorti le persone a indossare mascherine in quasi ogni post che pubblica" fa notare un utente.

“Aspetta, state cercando di boicottare Jennifer Aniston per il suo ornamento di Natale?” chiede un altro.

Inoltre, l'attrice ha condiviso una foto in cui bacia il suo riflesso in uno specchio. Aniston ha accompagnato quel post con consigli per i suoi follower su come superare il difficile anno 2020.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

"Che anno. Promemoria per darti un po' di amore... e aspetta."