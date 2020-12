La Duchessa del Sussex per la presidenza? Ambizioni di Meghan Markle rivelate in una nuova biografia

Markle è stato accusato più volte quest'anno di aver violato il protocollo che impone alla famiglia reale di rimanere neutrale sulle questioni politiche. All'inizio di quest'anno, la Duchessa ha invitato i cittadini statunitensi a votare alle elezioni presidenziali del 2020 per "fare un cambiamento".

La duchessa del Sussex una volta nutriva, e forse nutre ancora, l'ambizione di diventare presidente degli Stati Uniti, si afferma in una nuova biografia - intitolata "Meghan Misunderstood" di Sean Smith.

Secondo Smith, Markle ha espresso il suo sogno quando era una studentessa della Catholic Immaculate Heart High School di Los Angeles.

"Meghan puntava in grande, dichiarando che un giorno sarebbe diventata presidente", ha scritto il biografo.

La duchessa è apparsa per confermare l'affermazione in un'intervista del 2015 con Piers Morgan, dicendogli che da bambina desiderava diventare una giornalista di notizie o presidente degli Stati Uniti.

Vanity Fair, a sua volta, ha citato un amico anonimo di Markle, il quale ha detto che uno dei motivi per cui la duchessa sta mantenendo la sua cittadinanza americana è per poter entrare in politica e possibilmente anche candidarsi alla presidenza se lei e Harry rinunceranno ai loro titoli.

Inoltre, i commenti della Duchessa sulle elezioni statunitensi hanno spinto gli allibratori a valutare le sue possibilità come candidata alla presidenza nel voto del 2024. Secondo alcuni, le sue probabilità sono di 100 a 1.

L'abbandono della regalità

Markle e suo marito, il principe Harry, hanno annunciato all'inizio di quest'anno che si sarebbero dimessi dai loro doveri reali, che i media hanno soprannominato "Megxit", e attualmente dividono il loro tempo tra Regno Unito e Stati Uniti.

Ad agosto, Meghan Markle si è rivolta al pubblico statunitense in una conferenza virtuale, invitando i cittadini americani a votare alle elezioni presidenziali, in una rottura con i protocolli del Regno Unito in base ai quali i reali britannici dovrebbero astenersi dall'esprimere opinioni su questioni politiche.