Pacco di Natale, bambini aspettano una PS5 ma sotto l'albero trovano ben altro - Video

Un video diffuso su Instagram che mostra uno scherzo pianificato da due genitori ai danni dei loro tre figlioletti ha fatto il giro del web.

La scena è decisamente natalizia. La famiglia è radunata sotto l'albero, ai piedi una montagna di scatole confezionate, i bimbi si lanciano sorridenti verso il loro regalo, ma non sanno che quello che stanno per ricevere è un vero e proprio "pacco".

L'entusiasmo cresce esponenzialmente e si fa contagioso quando il fratellino maggiore scarta il regalo e intravede il logo della tanto ambita Play Station 5, meta irraggiungibile di ogni bambino. Ma il padre che ride sotto i baffi, lascia presagire che le cose andranno ben diversamente.

Una volta aperto il pacco, scartato con febbricitante ansia, la delusione affiora sul volto dei piccoli. Babbo Natale, infatti, non ha affatto regalato loro una console: la scatola contiene un libro, delle scarpe vecchie e alcuni fogli. A ridere, adesso, sono i genitori per lo scherzo tirato ai loro figli. L'esilarante video è stato caricato il 23 dicembre e in poche ore ha raggiunto quasi 200 mila visualizzazioni