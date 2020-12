Florida: Reclutato dallo sceriffo il cane salvato dal proprietario dalle fauci di un alligatore

Il cane che lo scorso ottobre era finito nelle fauci di un alligatore nel sud della Florida e che era stato salvato dal proprietario in un video divenuto virale sui social, è stato ‘reclutato’ dallo sceriffo della contea di Lee per partecipare ad uno speciale programma di sorveglianza.

Gunner, il cane di razza Cavalier King Charles Spaniel di 4 mesi apparso in un video ampiamente visto sui social media a ottobre, è l'ultima recluta del programma Office Deputy Dogs dello sceriffo della contea di Lee, che incoraggia i proprietari di animali a tenere gli occhi aperti alla ricerca di attività sospette durante le passeggiate con i propri animali domestici.

“Questo è un grande giorno, OK. Diventerai un detective adesso", ha detto lo sceriffo della contea di Lee Carmine Marceno a Gunner mentre appuntava un distintivo al guinzaglio.

In ottobre, Gunner e il proprietario Richard Wilbanks erano a passeggio quando un piccolo alligatore saltò fuori dall'acqua e afferrò il cagnolino. Wilbanks non ci aveva pensato due volte prima di buttarsi in acqua per salvarlo. In un video, può essere visto aprire le fauci dell’alligatore, liberando Gunner.

"Non avevo intenzione di fargli mangiare il mio cucciolo a colazione", ha detto Wilbanks.

Wilbanks ha subito piccoli tagli alle mani e Gunner si è ripreso dalla ferita del morso.

“Storia pazza. Felice di dire che Gunner oggi è qui grazia alla tempestività di Rick, che si è lanciato senza esitazione", ha detto Marceno.

L'incidente era stato ripreso da una telecamera per pura coincidenza. Una partnership tra la Florida Wildlife Federation e la fSTOP Foundation ha installato una telecamera nel cortile di Wilbanks vicino allo stagno come parte della sua campagna "Sharing the Landscape". Le telecamere in genere registrano linci rosse o cervi nel tentativo di mostrare come la fauna selvatica coesista.

"La tenacia e la lotta per la sopravvivenza di Gunner dimostrano che è il candidato perfetto come responsabile della sicurezza e della protezione per i vice cani!" ha twittato l'ufficio.