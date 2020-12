Record di utenti per Among Us a novembre: mezzo miliardo i giocatori

Nel mese di novembre il videogioco online Among Us è risultato il più famoso per il numero di giocatori attivi.

Come si apprende da un'indagine del portale SuperData, il videogioco per cellulari in termini di utenti mensili ha raggiunto un record con quasi mezzo miliardo di utenti attivi. Il portale The Verge fa notare che sono stati superati giganti come Pokemon GO e Candy Crush Saga.

Tuttavia, come osservato da SuperData, Among Us "non è molto monetizzato, i dati sugli utili sono relativamente inferiori". Da agosto a novembre il 64% delle entrate hanno costituito i guadagni provenienti dalla versione PC, che a differenza di quella per cellulari ha un prezzo di cinque dollari. Intanto, solo il 3% degli utenti hanno fatto l’accesso al gioco da computer a novembre.

Il distacco di Among Us dal secondo posto in classifica dei giochi più famosi a novembre è di circa 200 milioni. Lo ha rivelato a The Verge Carter Rogers, Principal Analyst di SuperData. Rogers ha affermato che il secondo gioco più famoso in termini di utenti attivi ha raggiunto 300 milioni di giocatori.

L'anno prossimo è attesa l'uscita di Among US sulle console Xbox One e Xbox Series X|S.