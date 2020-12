Alessandra Mussolini lascia la politica per "ballare"

Alessandra Mussolini ha deciso di lasciare la politica per mettersi a ballare dopo l'esperienza tv insieme al ballerino cubano Maykel Fonts.

L’ex eurodeputata Alessandra Mussolini in una intervista a "Il Tempo" ha dichiarato di voler lasciare la politica per ballare. Il cambiamento è arrivato dopo un'esperienza sul piccolo schermo con il ballerino cubano Maykel Fonts a "Ballando con le stelle".

Nell'ultima edizione ha regalato siparietti di ogni genere, dal litigio con Selvaggia Lucarelli alla caduta e lo svenimento. Non si è risparmiata in nessuna maniera rischiando di farsi male per mettersi alla prova.

“Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere. Io sono sempre stata molto istintiva, se vogliamo passionale, e quando faccio le cose metto tutta me stessa”, ha detto nell'intervista.

Dopo il ballo ha deciso di abbandonare la politica.

“La politica è stato un ciclo che si è chiuso”, ha detto a Il Tempo. Ha specificato che comunque è qualcosa che le rimarrà sempre dentro e che bisogna sempre essere "pronti e aperti per le nuove cose e non rimpiangere mai nulla perché perfettamente inutile".