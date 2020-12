KFC lancia una console 4k con scaldavivande incorporato - Video, Foto

La nota catena di fast food sembra voler entrare in un mercato leggermente diverso da quello in cui lavora abitualmente: quello delle console.

A giugno di quest'anno, subito dopo la rivelazione di PS5, KFC aveva pubblicato un trailer ridicolo per KFConsole, cosa che tutti pensavano fosse uno scherzo o una trovata di marketing simpatica. Ora, tuttavia, si è scoperto che alla KFC erano molto seri. La catena di fast food ha collaborato con Cooler Master e ha creato una console in grado supportare gaming in 4K a 240 FPS.

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

La console KFC, chiamata KFConsole, è essenzialmente un PC da gaming di fascia alta in grado di supportare la realtà virtuale e dotata di uno scaldavivande integrato. Il comunicato stampa congiunto non menziona ancora un prezzo o una data di rilascio.

"Andando avanti dalla nostra campagna teaser iniziale all'inizio di quest'anno, siamo lieti di dare finalmente ai fan esattamente quello che volevano; rendere la KFConsole una realtà", ha detto Mark Cheevers, il direttore per la sezione pubblicitaria di KFC, riporta Games Radar.

"Sappiamo tutti che la guerra tra console è spietata, ma siamo molto fiduciosi che KFConsole sia il nostro fiore all'occhiello. Questa macchina è in grado di reggere giochi con specifiche di alto livello, oltre che a mantenere il tuo pasto caldo per il tuo divertimento durante la tua esperienza di gioco... cosa manca? Se Sony o Microsoft vogliono qualche consiglio su come progettare una camera scaldavivande per pollo la prossima volta, saranno i benvenuti a mettersi in contatto con noi".

Non sono ancora state rilasciate le caratteristiche tecniche specifiche, tuttavia per ora è stato reso noto che la console monta un processore Intel Nuc 9, un SSd BarraCuda da 1TB e una scheda video Nvidia. Inoltre la console avrebbe una caratteristica unica per ora nel mercato delle console: la possibilità di installare una nuova scheda video per aggiornare le capacità grafiche della console.