Lionel Messi batte il record di Pelé segnando il suo 644 gol per il Barcelona

Il leggendario calciatore brasiliano Pelé, che ora ha 80 anni, fece il suo debutto alla squadra di calcio del Santos nel 1956, e giocò per il club fino al suo ritiro nel 1974, vincendo sei campionati brasiliani. Pelé deteneva il record di gol di tutti i tempi per un singolo club con 643 gol realizzati in 665 partite ufficiali per il Santos.