Dialoghi felini, gatti cercano di comunicare con il loro padrone - Video

Quando si ha la fortuna di avere un gatto o un altro animale domestico a farci compagnia in casa, la domanda sorge spesso spontanea: cosa avrà voluto dire con quel miagolio?

Ai due gatti protagonisti di questa sequenza filmata pubblicata sulla pagina cats_of_instagram sembrerebbe mancare unicamente il dono della parola.

Come dimostrato nel video, la loquacità dei due meravigliosi felini non sembra assolutamente essere in discussione, con i due animali che fissano un punto e miagolano nel chiaro intento di comunicargli qualcosa.

Allora, ragazzi, che cosa volevate dire di così importante?